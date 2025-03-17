В США призвали к полному прекращению поддержки Украины

Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал к полному прекращению поддержки Киева

Полное прекращение поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов и вывод американских сил покажет России, что Вашингтон хочет заключить мир. С такими заявлениями выступил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Прекратить всю военную поддержку Украины. Навсегда. Это первое. Второе: все американские силы, какие бы там ни находились, должны покинуть Украину», — уточнил эксперт. Как считает Макгрегор, если Штаты это сделают, то НАТО последует за Вашингтоном.

По его словам, опасения России по поводу продолжения конфликта после заключения перемирия обоснованы.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский потребовал ввести в страну войска НАТО. Политик считает, что в стране должен присутствовать европейский миротворческий контингент, который будет иметь поддержку со стороны США.

В свою очередь, помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон может принять различные меры против России в случае отказа от предложенного прекращения огня на Украине.