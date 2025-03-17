В Таиланде захотели сократить срок безвизового пребывания россиян

Срок безвизового пребывания в Таиланде захотели сократить с 60 до 30 дней

Срок безвизового пребывания иностранцев в Таиланде захотели сократить с 60 до 30 дней. Об этом пишет местное издание Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и спорта королевства.

Отмечается, что нововведение затронет граждан 93 стран, в том числе россиян. По данным источника, власти страны решились на этот шаг в попытке ограничить риски ведения нелегального бизнеса иностранцами, пользующимися схемой безвизового въезда.

По словам главы Минтуризма Соравонга Тьентхонга, этот вопрос широко обсуждался всеми заинтересованными сторонами последние несколько недель. Однако местные чиновники продолжат уточнять дополнительные детали до официального объявления о своем решении.

В материале также говорится, что Ассоциация турагентов Таиланда ранее выразила обеспокоенность ростом числа иностранцев, нелегально работающих или ведущих бизнес в стране. Тем временем в Ассоциации отелей королевства добавили, что это отчасти является причиной увеличения количества кондоминиумов, незаконно сдаваемых гостям в аренду на ежедневной основе.

В феврале 2024 года сообщалось, что Туристическое управление Таиланда (ТАТ) захотело продлить срок действия 90-дневного безвизового пребывания для российских туристов. Новый режим был введен 1 ноября 2023 года.