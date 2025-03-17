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17:38, 17 марта 2025Путешествия

В Таиланде захотели сократить срок безвизового пребывания россиян

Срок безвизового пребывания в Таиланде захотели сократить с 60 до 30 дней
Алина Черненко

Фото: Napat Wesshasartar / Reuters

Срок безвизового пребывания иностранцев в Таиланде захотели сократить с 60 до 30 дней. Об этом пишет местное издание Bangkok Post со ссылкой на Министерство туризма и спорта королевства.

Отмечается, что нововведение затронет граждан 93 стран, в том числе россиян. По данным источника, власти страны решились на этот шаг в попытке ограничить риски ведения нелегального бизнеса иностранцами, пользующимися схемой безвизового въезда.

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По словам главы Минтуризма Соравонга Тьентхонга, этот вопрос широко обсуждался всеми заинтересованными сторонами последние несколько недель. Однако местные чиновники продолжат уточнять дополнительные детали до официального объявления о своем решении.

В материале также говорится, что Ассоциация турагентов Таиланда ранее выразила обеспокоенность ростом числа иностранцев, нелегально работающих или ведущих бизнес в стране. Тем временем в Ассоциации отелей королевства добавили, что это отчасти является причиной увеличения количества кондоминиумов, незаконно сдаваемых гостям в аренду на ежедневной основе.

В феврале 2024 года сообщалось, что Туристическое управление Таиланда (ТАТ) захотело продлить срок действия 90-дневного безвизового пребывания для российских туристов. Новый режим был введен 1 ноября 2023 года.

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