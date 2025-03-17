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12:26, 17 марта 2025Мир

В Турции прокомментировали слухи об отправке войск на Украину

Турция опровергла информацию о планах отправить войска на Украину
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Турция не принимала каких-либо решений об отправке войск на Украину, так как для этого необходимо мирное урегулирование конфликта и прекращение огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Ничего конкретного, нет решения на этот счет», — приводит агентство слова дипломата.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Турция предложила странам Европы план масштабного оборонного сотрудничества, в который в том числе входит отправка войск на Украину. В частности, Анкара рассматривает возможность отправки сил, которые будут мониторить ситуацию вдоль линии фронта и следить за режимом прекращения огня. По словам авторов материала, Эрдоган якобы обсуждал эту идею с представителями России и Украины.

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