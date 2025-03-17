В ВСУ признали продвижение российских военных в Запорожской области

Военные ВСУ подтверждают взятие Россией Степового, Щербаков и Малых Щербаков

Российские военные взяли под контроль населенные пункты Степовое, Щербаки и Малые Щербаки на ореховском направлении Запорожской области. Об этом сообщает командир 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Станислав Бунятов.

При этом, по словам военного, информация требует «уточнения и оперативной реакции» украинского командования.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ») сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России после взятия под контроль Пятихаток зачищают три населенных пункта Малые Щербаки, Щербаки и Степовое. В частности, бойцы 247-го полка Воздушно-десантных войск (ВДВ) взяли под контроль населенный пункт Пятихатки и продвинулись к Лобковому.

Также десантники ведут штурм Степового, зачищая опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). В свою очередь, 108-й полк ВДВ завершает штурм населенных пунктов Малые Щербаки и Щербаки.