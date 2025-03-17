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13:33, 17 марта 2025Экономика

Власти России решили договориться с торговыми сетями о ценах на продукты

ФАС: Торговым сетям предложено ограничить наценку на продукты питания
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России может вырасти количество торговых сетей, которые возьмут на себя обязательство ограничить наценку на продукты питания. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Это ведомство в рамках привлечения производителей и торговых сетей к ограничению цен на наиболее востребованные социальные товары призвало присоединиться к этой инициативе тех ретейлеров, которые этого еще не сделали.

Отмечается, что если торговые сети согласятся с предложением антимонопольщиков, то они направят в ФАС данные о тех товарах, по которым сети возьмут на себя добровольные обязательства. В ведомстве убеждены, что такой поступок ретейлеров не только повысит доступность некоторых продуктов питания, но и позитивно скажется на конкурентоспособности самих сетей.

В начале марта антимонопольщики заинтересовались тем, как в России складываются цены на сырое молоко. Соответствующие запросы получили больше 90 производителей этого товара. Проанализировав из ответы ФАС собирается оценить состояние конкуренции на молочном рынке, а также проанализировать обоснованность оптово-отпускных цен.

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