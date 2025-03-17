Во Франции резко осудили Макрона за слова о России

Филиппо: Макрон провоцирует Россию, говоря об отправке западных войск на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об отправке западных военных контингентов на Украину провоцирует Россию. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Становится все более и более очевидным, что на самом деле Макрон не хочет мира! Провокации каждый день! Позор тем депутатам, которые отказываются отправить его в отставку! Этот человек сумасшедший и опасный!» — написал политик.

Филиппо отметил, что французские солдаты «должны оставаться дома и не ехать на Украину». По его мнению, французам необходимо единогласно восстать против подобных инициатив.

Ранее Макрон заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. Он подчеркнул, что если Украина попросит союзников направить миротворцев на территорию страны, то мнение российской стороны учитываться не будет.

Французский лидер добавил, что западные страны, которые захотят отправить свои войска на Украину, могут разместить их в Киеве, Одессе и Львове. По его словам, речь идет о размещении «нескольких тысяч человек» в ключевых украинских городах.