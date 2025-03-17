Первые места по новым алкобрендам в России заняли водка и виски

РБК: В 2024 году в России зарегистрировали 96 брендов водки и 86 брендов виски

По итогам 2024 года в России зарегистрированы 318 новых брендов крепкого алкоголя, что почти на 40 процентов меньше, чем годом ранее. При этом на первое место вернулась водка, у которой 96 новых регистраций. У виски, лидировавшего в 2023-м, обнаружено только 86 новых брендов. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании «Нильсен» пишет РБК.

Далее с большим отставанием идут джин (47 регистраций), ром (33), битеры и текила (по 21) и коньяк (14). В 2023 году появились 175 брендов виски и 151 бренд водки.

Как объяснил президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский, тенденция связана с тем, что производители пытались насытить рынок, оставшийся без зарубежных брендов. Поскольку этот процесс близок к завершению, число регистраций сократилось.

