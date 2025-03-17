Военэксперт Дандыкин: ВСУ пытаются контратаковать Курскую область

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) пытается контратаковать Курскую область со стороны Сумской. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с «АиФ».

«Они сейчас со стороны Сумской области пытаются прорваться, дать им коридор на выход. Сейчас выйти по дорогам практически невозможно, они уничтожаются», — заявил Дандыкин.

По его словам, на территории Курской области в данный момент могут находиться тысячи военных украинской армии, часть из них могут скрываться в лесопосадках.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что после освобождения Курской области в приграничье будет создана буферная зона, которая предотвратит вторжения ВСУ в российские регионы. Он добавил, что подразделения армии России, вероятно, освободят Курскую область полностью к концу марта.