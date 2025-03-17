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18:05, 17 марта 2025Россия

Володин перечислил регионы с возможностью особого порядка сдачи ГИА

Спикер Володин: В особом порядке ГИА могут сдавать в Петербурге и под Липецком
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В особом порядке экзамен Государственной итоговой аттестации (ГИА) за 9 класс могут сдавать в Санкт-Петербурге, Москве и в Липецкой области. Регионы с такой возможностью перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводятся в Telegram-канале «Дума ТВ».

Парламентарий заметил, что эти три региона уже соответствуют критериям, которые определил российский кабмин.

Отмечается, что особый порядок сдачи ГИА будет заключаться в том, что жители перечисленных регионов смогут сдавать не четыре предмета, а лишь два — в том случае, если после девятого класса ученик поступает в колледж или уходит из школы. Обязательными для сдачи тогда останутся лишь русский язык и математика.

Ранее в Госдуме предложили привлекать в колледжи не поступивших в вузы выпускников.

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