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12:41, 17 марта 2025Мир

Вучич пообещал не допустить киевского «майдана» в Сербии

Вучич: Методы киевского майдана не пройдут в Сербии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Методы киевского «майдана» 2014 года не пройдут в Сербии и страна выстоит перед лицом продолжающихся протестов. Об этом заявил президент страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

«Тогда они догадались на следующий день слать своих активистов, чтобы говорили, что им стало плохо. Не могут показать и доказать и продолжают выдумывать. Зачем это делают дорогие граждане? То же самое делали на «майдане», помните обвинения в том, что [бывший президент Украины Виктор] Янукович привел снайперов, которые стреляли в людей? Так и здесь говорят: Вучич стрелял в свой народ», — отметил глава государства.

Вучич подчеркнул, что продвигаемая информация о якобы применении «звуковой пушки» против протестующих в Сербии не соответствует действительности и нацелена лишь на дестабилизацию ситуации в стране.

Ранее Вучич прокомментировал обвинения в использовании правоохранителями звуковой пушки против протестующих в Белграде. Подобные заявления он назвал позорными и отметил работу полиции по наведению порядка в столице.

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