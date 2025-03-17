Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:25, 17 марта 2025Мир

Ядерный арсенал Франции не впечатлил Запад своим размером

Историк Пинсе: Ядерный арсенал Франции недостаточно велик для защиты Европы
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Darren Calabrese / Reuters

Ядерный арсенал Франции недостаточно велик для защиты всей Европы из-за своего небольшого размера и может стать лишь инструментом нанесения ответных ударов в случае гипотетического конфликта. Об этом заявил историк ядерного оружия Янник Пинсе, передает телеканал CNN.

«Франция способна лишь угрожать стратегическим возмездием, то есть наносить противнику очень сильные удары в качестве сдерживающего фактора», — отметил исследователь.

Со мнением Пинсе также согласился бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Мишель Яковлефф. Он отметил, что потенциал США в сфере ядерного потенциала значительно превосходят способности Франции, в связи с чем арсенал европейской страны может стать легкой мишенью для ударов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать обсуждение использования французского ядерного оружия для защиты всего Европейского союза. Он также подчеркнул, что намерен «провести стратегические дебаты по защите силами ядерного сдерживания европейских союзников».

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные сообщили об ожесточенных боях у «дороги смерти» в Курской области. Что об этом известно?

    Самокатчик превысил скорость и получил тюремный срок

    Стало известно о выросшем до 20-значного числа долге Google перед российскими телеканалами

    Нейросеть Microsoft самоликвидировалась из Windows

    Депутат призвал россиянок носить мини-юбки для повышения рождаемости

    Забытая внутриматочная спираль спустя 50 лет после установки едва не стоила женщине жизни

    Стало известно об отстреле украинских солдат иностранными наемниками ВСУ в Курской области

    Обладательница «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля умерла в 43 года

    Глава РФС высказался о возможном товарищеском матче со сборной США

    Стоимость крупнейших оборонных компаний мира резко выросла

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше