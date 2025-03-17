Ядерный арсенал Франции не впечатлил Запад своим размером

Историк Пинсе: Ядерный арсенал Франции недостаточно велик для защиты Европы

Ядерный арсенал Франции недостаточно велик для защиты всей Европы из-за своего небольшого размера и может стать лишь инструментом нанесения ответных ударов в случае гипотетического конфликта. Об этом заявил историк ядерного оружия Янник Пинсе, передает телеканал CNN.

«Франция способна лишь угрожать стратегическим возмездием, то есть наносить противнику очень сильные удары в качестве сдерживающего фактора», — отметил исследователь.

Со мнением Пинсе также согласился бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Мишель Яковлефф. Он отметил, что потенциал США в сфере ядерного потенциала значительно превосходят способности Франции, в связи с чем арсенал европейской страны может стать легкой мишенью для ударов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решил начать обсуждение использования французского ядерного оружия для защиты всего Европейского союза. Он также подчеркнул, что намерен «провести стратегические дебаты по защите силами ядерного сдерживания европейских союзников».