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09:42, 17 марта 2025Из жизни

Загадочное ярко-зеленое пламя из-под земли попало на видео

В штате Техас, США, произошел необъяснимый взрыв на территории университета
Юлия Юткина
Юлия Юткина
СюжетВзрывы в США:

В Техасском технологическом университете, США, произошел необъяснимый взрыв. Об этом сообщает Associated Press.

Взрыв на территории кампуса привел к перебоям с электричеством и появлению ярко-зеленого пламени, охватившего несколько канализационных люков. Прибывшие на место происшествия пожарные также обнаружили, что из люков выходит дым. Загадочный огонь из-под земли попал на видео.

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Администрация университета объявила эвакуацию нескольких зданий университета и отменила занятия. Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. В нем никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме настольная газовая печь взорвалась на столе во время семейного обеда. Пострадавшие получили легкие ожоги; госпитализация никому из них не потребовалась.

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