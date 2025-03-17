Загадочное ярко-зеленое пламя из-под земли попало на видео

В штате Техас, США, произошел необъяснимый взрыв на территории университета

В Техасском технологическом университете, США, произошел необъяснимый взрыв. Об этом сообщает Associated Press.

Взрыв на территории кампуса привел к перебоям с электричеством и появлению ярко-зеленого пламени, охватившего несколько канализационных люков. Прибывшие на место происшествия пожарные также обнаружили, что из люков выходит дым. Загадочный огонь из-под земли попал на видео.

Администрация университета объявила эвакуацию нескольких зданий университета и отменила занятия. Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. В нем никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме настольная газовая печь взорвалась на столе во время семейного обеда. Пострадавшие получили легкие ожоги; госпитализация никому из них не потребовалась.

