Семья взорвалась во время обеда

NTK: Во Вьетнаме газовая печь взорвалась на столе во время семейного обеда

Во Вьетнаме настольная газовая печь взорвалась на столе во время семейного обеда. Видео происшествия публикует Need To Know (NTK).

Инцидент произошел 2 марта в деревне к югу от города Хошимин. На попавших в сеть кадрах видно, как три мужчины и три женщины обедали за столом во дворе дома. При этом на столе стояла печь, на которой подогревались блюда. В какой-то момент из печи вырвалась волна пламени, а еще через мгновение произошел взрыв.

Участников обеда обдало огнем. Кроме того, загорелось белье, которое сушилось во дворе. Пострадавшие получили легкие ожоги; госпитализация никому из них не потребовалась.

Как позже рассказал хозяин дома, он приготовил обед для родных и соседей. Когда трапеза началась, гости чувствовали запах газа, однако не думали, что произойдет взрыв.

Ранее во Вьетнаме блогерша получила серьезные ожоги лица из-за взрыва воздушных шаров на ее дне рождения. В результате инцидента девушка чуть не лишилась зрения.