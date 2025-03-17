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15:10, 17 марта 2025Силовые структуры

Занимавшуюся ремонтом плотины Беломорканала российскую компанию обвинили в мошенничестве

В Карелии обвинили в мошенничестве строителей, занимавшихся ремонтом плотины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

В Карелии обвинили в мошенничестве строителей, занимавшихся ремонтом плотины Беломорканала. Об этом «Ленте.ру» сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России по региону.

Им предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, 29 июля 2024 года разрушилась временная строительная перемычка, которая возводилась для проведения ремонтных работ на плотине Беломорско-Балтийского канала в Карелии. В результате прорыва воды трое местных жителей получили травы, несовместимые с жизнью.

В ходе расследования было установлено, что в период с 2022 по 2023 год директор и начальник проекта строительной компании совместно с другими лицами похитили более 11 миллионов рублей, которые выделялись на реконструкцию плотины. Они предоставили заведомо ложные документы, в которых содержалась информация с завышенными объемами поставленного на объект песка и транспортными услугами. Полученными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Ранее сообщалось, что в Татарстане мужчина решил заменить счетчик и лишился девяти миллионов рублей.

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