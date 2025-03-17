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20:29, 17 марта 2025Из жизни

Женщина решила продать человеческие пальцы

В Австралии женщина нашла в мусоре пальцы ног и решила их продать
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: David Gray / Reuters

В штате Виктория, Австралия, сотрудница приюта для животных признала себя виновной в том, что хотела продать человеческие пальцы ног на черном рынке. Об этом пишет The Canberra Times.

В феврале 2024 года в приют, где работала Джоанна Кэтлин Кинман, привезли двух собак, которые съели своего хозяина. Его не стало по естественным причинам, и голодные собаки воспользовались этим. В приюте их стошнило останками мужчины, в том числе его пальцами ног. Кинман узнала об этом и решила забрать их себе. Она нашла два пальца из собачьей рвоты в мусоре, отнесла их домой и поместила в банку с формальдегидом.

Позже в телефонном разговоре с дочерью Кинман призналась, что продаст останки в интернете. Она планировала выручить за них 400 долларов (34 тысячи рублей). О намерениях женщины полиции сообщил неизвестный источник. Полицейские приехали в ее дом и нашли там не только человеческие пальцы, но и зубы ее детей, коготь аллигатора, лапу морской свинки и череп птицы.

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Кроме того, полиция выяснила, что Кинман уже продавала на черном рынке мертворожденных котенка и щенка. Как она получила эти останки — не сообщается. Женщину уволили. Теперь она ожидает приговора.

Ранее сообщалось, что в Великобритании суд рассмотрел обстоятельства произошедшего с 45-летней Джеммой Харт, жившей в городе Суиндон. Он выяснил, что женщина добровольно рассталась с жизнью, и ее таксы попытались съесть ее.

Вот это да!
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