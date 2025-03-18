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17:06, 18 марта 2025Интернет и СМИ

Американский журналист назвал достойное восхищения качество россиян

Журналист Санчес назвал прямолинейность достойным восхищения качеством россиян
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Рик Санчес

Рик Санчес. Кадр: Tucker Carlson / YouTube

Американский журналист Рик Санчес, в прошлом работавший на канале RT, назвал россиян честными и прямолинейными людьми. Об этом он рассказал в беседе с коллегой Такером Карлсоном, видео опубликован на YouTube.

По словам Санчеса, работая с россиянами, он пришел к выводу, что они — невероятно деловые и честные люди. «Они говорят то, что думают, ты знаешь, чего они хотят. Когда ты говоришь с ними, они очень ясно дают понять, что им нужно. И я нахожу это в какой-то мере достойным восхищения», — добавил журналист.

При этом он отметил, что жители России, как и американцы, могут быть очень разными.

Ранее Карлсон в беседе с Санчесом назвал Россию замечательным местом. Он посоветовал коллеге съездить туда.

Рик Санчес — американский журналист кубинского происхождения. Работал на каналах MSNBC, CNN, Fox News. Впоследствии он также вел новостную программу «Новости с Риком Санчесом» на RT America.

Вот это да!
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