Модель Джиджи Хадид снялась в купальнике для рекламы бренда Havaianas

Модель Джиджи Хадид снялась в купальнике для рекламы бразильского бренда Havaianas. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитость предстала перед фотографом в розовом топе и цветных шортах и оранжевых сланцах, демонстрируя накаченные ноги и пресс. Помимо этого, звезда надела оранжевые сланцы, завершив образ золотыми серьгами. Стилисты уложили ее волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в марте Джиджи Хадид оконфузилась на публике из-за дырявого наряда. Она посетила презентацию духов Rabanne в Нью-Йорке в длинном струящемся платье желтого цвета.