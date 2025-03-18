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09:21, 18 марта 2025Ценности

Джиджи Хадид снялась в купальнике для рекламы

Модель Джиджи Хадид снялась в купальнике для рекламы бренда Havaianas
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Havaianas

Модель Джиджи Хадид снялась в купальнике для рекламы бразильского бренда Havaianas. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Знаменитость предстала перед фотографом в розовом топе и цветных шортах и оранжевых сланцах, демонстрируя накаченные ноги и пресс. Помимо этого, звезда надела оранжевые сланцы, завершив образ золотыми серьгами. Стилисты уложили ее волосы и нанесли макияж в нейтральных тонах.

Ранее в марте Джиджи Хадид оконфузилась на публике из-за дырявого наряда. Она посетила презентацию духов Rabanne в Нью-Йорке в длинном струящемся платье желтого цвета.

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