Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:09, 18 марта 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады рассказал о желании главы МИД Украины тянуть время

Экс-депутат Рады Олейник: Глава МИД Украины Сибига тянет время
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига «тянет время», делая заявления о готовности Киева завершить конфликт в этом году. Об этом рассказал член движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает РИА Новости.

«Они тянут время, чтобы к концу года у [президента США Дональда] Трампа появились уже другие проблемы», — заявил Олейник. По его словам, у американского лидера будет достаточно внутренних и внешних проблем, учитывая его слова о присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала, а также растущей в стране инфляции.

Таким образом, пояснил Олейник, Сибига и президент Украины Владимир Зеленский «тянут резину», дожидаясь ослабления позиция Трампа, одновременно пытаясь вбить клин в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Сибига заявил, что Киев готов завершить конфликт на Украине в этом году после переговоров в Джидде с представителями США. Он также отметил необходимость того, чтобы конфликт не воспринимался как замороженный.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто главное условие Путина для прекращения огня на Украине

    В США назвали капитуляцию Украины целью Трампа

    В Киеве объяснили цель отправки ВСУ за рубеж

    В Кремле пообещали проинформировать об итогах разговора Путина и Трампа

    Симоньян назвала Такера Карлсона самым бесстрашным человеком

    В США узнали о еще одной теме телефонного разговора Путина и Трампа

    Госдума сократила число регионов с особым порядком сдачи ГИА-9

    Депутаты Европарламента испугались собственной столовой

    Обзоры смартфона Google появились до анонса устройства

    Кошка выжила в пожаре и воссоединилась с хозяйкой спустя два месяца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше