Экс-депутат Рады Олейник: Глава МИД Украины Сибига тянет время

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига «тянет время», делая заявления о готовности Киева завершить конфликт в этом году. Об этом рассказал член движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, передает РИА Новости.

«Они тянут время, чтобы к концу года у [президента США Дональда] Трампа появились уже другие проблемы», — заявил Олейник. По его словам, у американского лидера будет достаточно внутренних и внешних проблем, учитывая его слова о присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала, а также растущей в стране инфляции.

Таким образом, пояснил Олейник, Сибига и президент Украины Владимир Зеленский «тянут резину», дожидаясь ослабления позиция Трампа, одновременно пытаясь вбить клин в его отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Сибига заявил, что Киев готов завершить конфликт на Украине в этом году после переговоров в Джидде с представителями США. Он также отметил необходимость того, чтобы конфликт не воспринимался как замороженный.