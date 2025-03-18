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11:30, 18 марта 2025Бывший СССР

На Украине заявили о готовности завершить конфликт

Сибига: Киев готов завершить конфликт на Украине в этом году
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Киев готов завершить конфликт на Украине в этом году после переговоров в Джидде с представителями США. Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига во время международной конференции в Индии, передает РИА Новости

«После Джидды у нас появилась другая скорость, новые дополнительные возможности закончить этот конфликт в этом году, и мы готовы к этому. Мы не являемся препятствием для достижения мира», — заявил глава МИД Украины.

Сибига также отметил необходимосто того, чтобы конфликт не воспринимался как замороженный. После переговоров Киева с Вашингтоном, отмечает украинский дипломат, руководство Украины поддерживает идею прекращении огня на 30 дней.

Ранее Сибига заявил, что Украина верит в возможность договориться с президентом США Дональдом Трампом о справедливом и прочном мира.

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