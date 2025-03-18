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01:31, 18 марта 2025Мир

Эстония прекратила действие очередного соглашения с Россией

Договор между Эстонией и Россией о правовой помощи прекратил действие
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

С 18 марта договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах между Эстонией и Россией прекращает действие. Об этом сообщило РИА Новости.

Как уточняет агентство, стороны все еще смогут сотрудничать по уголовным делам, опираясь на международные конвенции, но только в том случае, если и Таллин, и Москва являются их участниками.

«Российская сторона считает, что денонсация договора, в первую очередь, коснется 67 тысяч граждан России, проживающих на территории Эстонии», — уточняется в материале. Россия сочла подобные действия Эстонии дискриминацией в отношении россиян. При этом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отмечала, что продолжит бороться за права соотечественников, которые проживают на территории республики.

Однако в Таллине уверены, что это логичный шаг, так как большая часть соглашений с Москвой уже недействительна.

«По признанию министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны, Таллин уже свел практическое взаимодействие с Россией к абсолютному минимуму, сохраняя лишь жизненно необходимые контакты на административно-техническом уровне», — поясняет агентство.

В то же время эстонский Минюст признавал, что прекращение действия соглашения может создать сложности и для эстонцев. В частности, усложнится процедура заключения или расторжения брака с жителем России — все полученные из России документы придется переводить и заверять апостилем.

Ранее Эстония ввела санкции против нескольких россиян.

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