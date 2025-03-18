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14:29, 18 марта 2025Мир

Глава РФПИ оценил готовность Трампа к диалогу с Россией

Глава РФПИ Дмитриев: Администрация Трампа нацелена на диалог с Россией
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа нацелена на диалог с Россией, в отличие от предыдущего американского лидера Джо Байдена. Об этом заявил Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу «Россия-24».

«Администрация президента Байдена очень много сделала для того, чтобы разрушить отношения с Россией, неудачно попытаться нанести России стратегическое поражение. И, безусловно, то, что делает администрация Трампа, это налаживает диалог», — отметил он.

Дмитриев также подчеркнул, что положительную роль в восстановлении двусторонних контактов сыграла фигура спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. Он добавил, что состоявшаяся его встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень успешно.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что разговор Путина и Трампа является частью кропотливой работы по налаживанию двусторонних отношений. Представитель Кремля подчеркнул, что беседа двух глав государств состоится по взаимной инициативе. При этом ее темой не является какое-либо переустройство миропорядка или некая «новая Ялтинская конференция».

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