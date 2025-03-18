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13:35, 18 марта 2025Экономика

Главный налоговик страны пришел на костылях на съезд российского бизнеса

Глава ФНС Даниил Егоров пришел на съезд РСПП на костылях
Дмитрий Воронин

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на костылях. Об этом сообщает РИА Новости.

На вопрос о причинах произошедшего главный налоговик ответил шуткой. «Налоги собираем», — сказал он журналистам.

Ежегодный съезд РСПП начал работу в Москве 18 марта. В мероприятии примет участие президент Владимир Путин, заявлено более тысячи делегатов, включая представителей крупного российского бизнеса, руководителей министерств и ведомств.

Ранее в ФНС сообщили, что по итогам 2024 года налоговые поступления в российский бюджет выросли на 20,1 процента и достигли 43,5 триллиона рублей. Общий же объем администрируемых Службой доходов, направленных в бюджетную систему РФ в прошлом году вырос на сопоставимые 20,3 процента, составив 56,3 триллиона рублей и прибавив значительно больше, чем ожидали в самом ведомстве.

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