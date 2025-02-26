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14:24, 26 февраля 2025Экономика

Налоговые поступления в российский бюджет резко выросли

ФНС: Налоговые поступления в российский бюджет выросли на 20,1 % в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

По итогам 2024 года налоговые поступления в российский бюджет выросли на 20,1 процента в сравнении с показателем за 2023-й и достигли отметки в 43,5 триллиона рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

В денежном выражении годовой прирост составил 7,3 триллиона рублей, уточнили в ведомстве. За отчетный период поступление налогов в федеральный бюджет увеличилось на 26,1 процента, до 24,8 триллиона (плюс 5,1 триллиона), а консолидированные бюджеты регионов — на 13,1 процента, до 18,7 триллиона (плюс 2,2 триллиона).

Общее же поступление администрируемых ФНС доходов в бюджетную систему РФ в 2024 году выросло на 20,3 процента и достигло отметки в 56,3 триллиона рублей. В годовом выражении прирост составил 9,5 триллиона. Достигнутый результат оказался выше прогноза главы службы Даниила Егорова, который ожидал рост налоговых поступлений на 12 процентов (до 52,5 триллиона рублей).

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Наибольший прирост продемонстрировали поступления налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — плюс 27,9 процента, до 12,6 триллиона рублей. Темп прироста по НДС составил 21,6 процента (до 8,7 триллиона), по НДФЛ — 28,1 процента (до 8,4 триллиона). Налог на прибыль, в свою очередь, принес в госказну еще 8,1 триллиона (плюс 1,6 процента).

Ранее газета «Известия» сообщила, что в январе-октябре 2024 года доходы российских регионов от НДФЛ увеличились на 27 процентов и достигли 6,1 триллиона рублей. За отчетный период выросли и поступления от этого налога в федеральный бюджет. Размер перечислений россиян с доходами свыше пяти миллионов рублей в госказну за первые десять месяцев выросли до 146 миллиардов рублей.

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