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18:44, 18 марта 2025Из жизни

Городские власти выгрузили миллион личинок на свалку

Власти австралийского Сиднея стали избавляться от мусора при помощи личинок
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Adnan Abidi / Reuters

В Сиднее, Австралия, власти решили бороться с отходами при помощи личинок. Об этом пишет Daily Mirror.

По словам мэра Сиднея Кловер Мур, необычный подход к утилизации пищевого мусора — это способ справиться с постоянным увеличением площади городских свалок. Кроме того, в Сиднее большинство людей живут в многоквартирных домах, поэтому городу непросто избавиться от мусора. Поэтому в июне 2023 года городская администрация инициировала партнерство с Goterra — компанией, которая использует личинок для уничтожения мусора.

На их предприятиях пищевые отходы складываются в транспортные контейнеры, куда выгружают также около 15 миллионов личинок, которые поглощают мусор. Отходы жизнедеятельности личинок становятся удобрением, а сами личинки — пищей для рыбы, птицы или ингредиентом кормов для домашних животных. Мусор перерабатывают рядом со свалками, что сокращает расходы на топливо и выбросы вредных веществ. С января личинки переработали уже 90 тонн отходов в Сиднее.

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