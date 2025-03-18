Городские власти выгрузили миллион личинок на свалку

Власти австралийского Сиднея стали избавляться от мусора при помощи личинок

В Сиднее, Австралия, власти решили бороться с отходами при помощи личинок. Об этом пишет Daily Mirror.

По словам мэра Сиднея Кловер Мур, необычный подход к утилизации пищевого мусора — это способ справиться с постоянным увеличением площади городских свалок. Кроме того, в Сиднее большинство людей живут в многоквартирных домах, поэтому городу непросто избавиться от мусора. Поэтому в июне 2023 года городская администрация инициировала партнерство с Goterra — компанией, которая использует личинок для уничтожения мусора.

На их предприятиях пищевые отходы складываются в транспортные контейнеры, куда выгружают также около 15 миллионов личинок, которые поглощают мусор. Отходы жизнедеятельности личинок становятся удобрением, а сами личинки — пищей для рыбы, птицы или ингредиентом кормов для домашних животных. Мусор перерабатывают рядом со свалками, что сокращает расходы на топливо и выбросы вредных веществ. С января личинки переработали уже 90 тонн отходов в Сиднее.

Ранее сообщалось, что в Таиланде работник центра по переработке отходов упал в пресс для мусора. Спасти его не удалось.