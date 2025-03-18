Госдума сократила число регионов с особым порядком сдачи ГИА-9

Госдума сократила с 12 до 3 число регионов с особым порядком сдачи ГИА-9

Госдума вернула на второе чтение законопроект об особом порядке проведения ГИА-9 в 2025 году, сократив с 12 до 3 число регионов с проводимым экспериментом. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту, особый порядок проведения устанавливает, что для получения аттестата уходящим после 9 класса ученикам нужно будет сдать экзамены только по русскому языку и математике.

Изначально планировалось, что экспериментальная сдача ГИА-9 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Кемеровской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Тюменской областях, а также в Камчатском и Краснодарском краях, Северной Осетии и Ямало-Ненецком автономном округе.

В итоге особый порядок проведения оставили в Липецкой области, Санкт-Петербурге и Москве.