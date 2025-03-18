Импорт в Россию одного вида масла упал до минимума

РИА Новости: Импорт пальмового масла в РФ упал до десятилетнего минимума

В 2024 году в Россию импортировали всего 795 тысяч тонн пальмового масла. Это данные Совета стран — производителей пальмового масла. Их процитировало РИА Новости.

Достигнутый результат оказался минимальным за десять лет. Больше 70 процентов всех поставок поступает из Индонезии. В 2024 году она импортировала в Россию 570,3 тысячи тонн пальмового масла, на 538,2 миллиона долларов. В физическом выражении эти поставки выросли на 12 процентов, а в денежном — на 21 процент.

Отмечается, что импорт этого продукта в РФ начал падать в 2022 году. По итогам прошлого года он упал на 4,2 процента.

Ранее появился прогноз, что цены на пальмовое масло останутся высокими еще много лет. Причиной этого станет стагнация его производства. Кроме того, скажутся растущие объемы производства биодизеля в Индонезии.

Между тем в конце прошлого года пальмовое масло подешевело из-за опасений по поводу слабого экспорта из Малайзии.