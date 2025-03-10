Миру предсказали исчезновение одного дешевого масла

Reuters: Эпоха дешевого пальмового масла приблизилась к концу

Пальмовое масло будет дорогим еще многие годы из-за стагнации его производства и наращивания производства биодизеля в Индонезии, которая является ведущим производителем этого товара. Об этом сообщило Reuters.

Агентство напоминает, что это масло используется во всем и составляет более половины мировых поставок растительного масла. Особенно популярно оно среди потребителей на развивающихся рынках. Как заявил аналитик Дораб Мистри, после десятилетий дешевого пальмового масла, его производство замедляется, а Индонезия все активнее использует его для производства биодизеля.

«Дни скидок в 400 долларов за тонну прошли», — констатировал Мистри. Он уверен, что пальмовое масло больше не будет таким дешевым как прежде.

Отмечается, что в Индии, крупнейшем покупателе растительных масел, сырое пальмовое масло в течение последних шести месяцев продавалось дороже сырого соевого масла. На прошлой неделе индийцы платили 1185 долларов за тонну сырого пальмового масла, тогда как в 2019 году эта цена составляла менее 500 долларов.

Ранее сообщалось, что в конце декабря прошлого года цены на пальмовое масло упали из-за опасений по поводу слабого экспорта из Малайзии и жесткой конкуренции со стороны производителей соевого масла.