Магазин приложений RuStore появился на проекторах

Магазин приложений RuStore теперь доступен на умных проекторах Cactus

Российский магазин приложений RuStore появился на умных проекторах из новой линейки компании Cactus. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе RuStore.

Теперь пользователи получат возможность устанавливать стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры прямо на проекторы. Директор по продукту RuStore Олег Афанасьев заметил, что магазин приложений постепенно расширяет свое присутствие на разных устройствах. По его словам, интеграция с Cactus значительно облегчит использование проекторов, сделает его более комфортным и безопасным.

«Мы уделяем большое внимание удобству пользователей при разработке и запуске новых моделей оборудования марки Cactus. Интеграция с RuStore позволяет нашим потребителям в полной мере насладиться комфортом использования проектора прямо "из коробки". Благодаря RuStore проектор Cactus превращается в полноценный мультимедиа центр для использования в офисе или дома», — подчеркнул гендиректор представительства Cactus в России Роман Самойлов.

Ранее китайские разработчики игр в пять раз увеличили инвестиции в продвижение RuStore. Они вложили в проект более 60 миллионов рублей.