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15:52, 18 марта 2025Интернет и СМИ

Магазин приложений RuStore появился на проекторах

Магазин приложений RuStore теперь доступен на умных проекторах Cactus
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Российский магазин приложений RuStore появился на умных проекторах из новой линейки компании Cactus. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе RuStore.

Теперь пользователи получат возможность устанавливать стриминговые сервисы и онлайн-кинотеатры прямо на проекторы. Директор по продукту RuStore Олег Афанасьев заметил, что магазин приложений постепенно расширяет свое присутствие на разных устройствах. По его словам, интеграция с Cactus значительно облегчит использование проекторов, сделает его более комфортным и безопасным.

«Мы уделяем большое внимание удобству пользователей при разработке и запуске новых моделей оборудования марки Cactus. Интеграция с RuStore позволяет нашим потребителям в полной мере насладиться комфортом использования проектора прямо "из коробки". Благодаря RuStore проектор Cactus превращается в полноценный мультимедиа центр для использования в офисе или дома», — подчеркнул гендиректор представительства Cactus в России Роман Самойлов.

Ранее китайские разработчики игр в пять раз увеличили инвестиции в продвижение RuStore. Они вложили в проект более 60 миллионов рублей.

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