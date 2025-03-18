Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:11, 18 марта 2025Ценности

Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании Balenciaga

Российский актер Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании бренда Balenciaga
Мария Винар

Фото: Balenciaga

Российский актер Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании французского люксового бренда Balenciaga. Соответствующее фото появилось на сайте модной марки.

23-летний артист, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе» (Шаламе — известный американский и французский актер), предстал на размещенном снимке в темно-синем поло, черных джинсах и красных кроссовках. Он позировал перед камерой с выпрямленными волосами и челкой.

Известно, что фотографом новой рекламной кампании стала британская художница Надя Ли Коэн. Согласно информации на сайте, во время работы с брендом она решила переосмыслить популярные образы актеров. Отмечается, что, помимо Эльдельштейна, в проекте приняли участие такие знаменитости, как Кайл Маклаклан, Сунньи Меллес и Джорджия Форд.

Ранее сообщалось, что появление Марка Эйдельштейна на показе Balenciaga вызвало ажиотаж в сети.

Вот это да!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты итоги переговоров Путина с Трампом

    Путин заявил Трампу о необходимости остановить мобилизацию на Украине и перевооружение ВСУ

    Путин заявил о готовности к совместной работе с США по Украине

    Путин выразил мнение по инициативе Трампа о безопасности судов в Черном море

    Названы способы минимизировать риски после укуса клеща

    Российский олигарх продал роскошный пентхаус в США с большой скидкой

    Путин и Трамп договорились нормализовать отношения

    Россия передаст Украине 23 тяжелораненых пленных

    В правительство России направлен законопроект о признании цифровой валюты имуществом

    Раскрыты детали обсуждения Украины в разговоре Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше