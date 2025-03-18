Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании Balenciaga

Российский актер Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании бренда Balenciaga

Российский актер Марк Эйдельштейн снялся в рекламной кампании французского люксового бренда Balenciaga. Соответствующее фото появилось на сайте модной марки.

23-летний артист, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе» (Шаламе — известный американский и французский актер), предстал на размещенном снимке в темно-синем поло, черных джинсах и красных кроссовках. Он позировал перед камерой с выпрямленными волосами и челкой.

Известно, что фотографом новой рекламной кампании стала британская художница Надя Ли Коэн. Согласно информации на сайте, во время работы с брендом она решила переосмыслить популярные образы актеров. Отмечается, что, помимо Эльдельштейна, в проекте приняли участие такие знаменитости, как Кайл Маклаклан, Сунньи Меллес и Джорджия Форд.

Ранее сообщалось, что появление Марка Эйдельштейна на показе Balenciaga вызвало ажиотаж в сети.