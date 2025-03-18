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13:51, 18 марта 2025Путешествия

Массовую вспышку ротавируса в Египте опровергли

АТОР: Страховщики не фиксируют всплеска обращений с ротавирусом в Египте
Алина Черненко

Фото: Unsplash

Российские туроператоры и страховщики не фиксируют всплеска обращений от клиентов с ротавирусом в Египте. Массовую вспышку заболевания туристов опровергли в Ассоциации туроператоров России (АТОР), сообщение опубликовано в ее Telegram-канале.

Уточняется, в компании «Евроинс Туристическое Страхование» и Coral Travel, головной группе которого принадлежит упомянутый в СМИ объект в Макади, путешественники по этому вопросу не обращались.

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Одна из отдыхающих в Хургаде туристок тоже не подтвердила данные о массовых заболеваниях на курорте. «Третий день в Xanadu Makadi Bay — никаких признаков, абсолютно счастливы», — рассказала она порталу TourDom.ru.

Ранее в Telegram появилась информация о том, что на одном из египетских курортов распространяется ротавирус. По данным источника, российские туристы массово заразились и оказались в больницах.

Вот это да!
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