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13:19, 18 марта 2025Экономика

Москвичей призвали не парковаться на весенних ростках

Дептранс Москвы: Парковка на газоне в столице строго запрещена
Мария Черкасова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Совсем скоро на газонах Москвы появятся первые весенние ростки, в связи с чем автомобилистов попросили быть аккуратнее во время парковки. О правилах напомнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Парковка на газоне вредит растительности, почве и оказывает негативное влияние на экологию столицы. С начала года уже было зафиксировано более 17 тысяч таких случаев.

В Дептрансе напомнили правила парковки. Так, запрещено парковаться с наездом на бордюрный камень, рядом с кустарниками и деревьями и на поврежденных газонах. Отмечается, что на газон запрещено заезжать даже одним колесом. Также нельзя съезжать с дороги при парковке вблизи парков. За нарушение может быть назначен штраф от 5000 рублей.

Ранее стало известно, что цены на сезонный шиномонтаж в России за год выросли на 15 процентов. На стоимость повлияло увеличение затрат станций техобслуживания.

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