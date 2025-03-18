Москвичей призвали не парковаться на весенних ростках

Дептранс Москвы: Парковка на газоне в столице строго запрещена

Совсем скоро на газонах Москвы появятся первые весенние ростки, в связи с чем автомобилистов попросили быть аккуратнее во время парковки. О правилах напомнили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Парковка на газоне вредит растительности, почве и оказывает негативное влияние на экологию столицы. С начала года уже было зафиксировано более 17 тысяч таких случаев.

В Дептрансе напомнили правила парковки. Так, запрещено парковаться с наездом на бордюрный камень, рядом с кустарниками и деревьями и на поврежденных газонах. Отмечается, что на газон запрещено заезжать даже одним колесом. Также нельзя съезжать с дороги при парковке вблизи парков. За нарушение может быть назначен штраф от 5000 рублей.

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