На Украине рассказали об ожиданиях от переговоров Трампа и Путина

Сибига: Киев ждет ясности в мирном процессе после переговоров Путина и Трампа

Киев надеется, что по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта ситуация с урегулированием конфликта на Украине прояснится. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает Reuters.

«Украина ждет ясности в мирном процессе после разговора между Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, который ожидается во вторник», — уточнил дипломат.

Сибига добавил, что Киев не препятствует заключению мирного соглашения с Москвой.

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия выступает за возможное перемирие с Украиной. Однако, по словам президента, есть нюансы, в числе которых сложившаяся для украинской армии ситуация в Курской области.