Названа простая помогающая в профилактике рака приправа с грядки

Гастроэнтеролог Сухорукова: Укроп снижает риск развития рака толстой кишки

Укроп может снизить риск развития рака толстой кишки, рассказала врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова. О простой приправе с грядки, помогающей в профилактике этого онкологического заболевания, она побеседовала с РИА Новости.

По словам Сухоруковой, укроп содержит уникальную смесь фитонутриентов, включая флавоноиды рутин и кверцетин (Р-витамины), которые делают его мощным антиоксидантом. «Эти активные соединения помогают уменьшить воспаления, а в сочетании с клетчаткой, которая уже присутствует в укропе, способствуют выведению потенциально канцерогенных токсинов из толстой кишки», — добавила врач и объяснила, что это помогает предотвратить онкологическое заболевание.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что укроп может стать составляющей любого блюда.

Ранее эндокринолог Екатерина Казачкова призвала россиян перестать демонизировать углеводы. По ее словам, они являются топливом, обеспечивающим около 50-60 процентов суточной потребности организма в энергии.