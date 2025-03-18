Названы замедляющие старение мозга препараты

Science Advances: Ученые определили влияющие на старение мозга гены

Ученые выявили гены, влияющие на ускоренное старение мозга, и предложили 13 существующих препаратов, которые могут замедлить этот процесс. Исследование, опубликованное в Science Advances, основано на анализе данных 39 000 человек из британского биобанка с использованием методов глубокого обучения.

Главным критерием оценки темпов старения мозга стало несоответствие его состояния реальному возрасту человека. У некоторых людей мозг демонстрирует возрастные изменения раньше, чем ожидалось, что связано с более высоким риском когнитивных нарушений и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и демиелинизация.

Исследователи определили семь генов (MAPT, TNFSF12, GZMB, SIRPB1, GNLY, NMB и C1RL), которые играют ключевую роль в этих процессах. Также были выявлены две области мозга, наиболее подверженные возрастным изменениям: лентиформное ядро, отвечающее за внимание и память, и задний лимб внутренней капсулы, соединяющий различные части мозга с корой.

На основе этих данных ученые отобрали 13 препаратов, способных замедлить старение мозга. В их числе гидрокортизон, тестостерон, диклофенак и метформин. Авторы исследования отмечают, что эти лекарства могут быть использованы для сохранения когнитивных функций, однако их эффективность требует дальнейшего подтверждения.

В марте 2025 года ученые исследовали и другие факторы, влияющие на старение мозга. Оказалось, что качество питания и распределение жировых отложений напрямую влияет на когнитивные способности человека. Исследователи призывают людей внимательнее следить за рационом и контролировать свой вес.