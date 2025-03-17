Обнаружен влияющий на старение мозга фактор

JAMA Network Open: Распределение жировых отложений влияет на здоровье мозга

Рацион питания и распределение жировых отложений в среднем возрасте могут влиять на здоровье мозга в пожилые годы. К такому выводу пришли ученые из Оксфордского университета и Университетского колледжа Лондона. Их исследование опубликовано в JAMA Network Open.

Анализ данных долгосрочного наблюдения показал, что у людей с более высоким качеством питания в среднем возрасте отмечалась лучшая когнитивная функция и более развитая нейронная связь в старости. В исследовании приняли участие 664 человека, у которых в течение 21 года фиксировали параметры тела и питание. Затем их мозг изучили с помощью магнитно-резонансной томографии.

Люди, чей рацион включал больше фруктов, овощей, полезных жиров и меньше обработанных продуктов, имели лучшую связь гиппокампа — области, ответственной за память, с другими участками мозга. У них также была более высокая плотность белого вещества, что связано с замедленным старением мозга и сниженным риском деменции.

В то же время те, у кого в среднем возрасте наблюдалось больше жира в области талии по отношению к бедрам, показывали ухудшение структуры белого вещества. Эти изменения связаны с замедленной передачей сигналов в мозге и снижением когнитивных способностей.

Ученые подчеркивают, что средний возраст является критическим периодом, когда изменения в питании и контроле веса могут принести наибольшую пользу для здоровья мозга в старости. Исследователи призывают к разработке стратегий общественного здравоохранения, направленных на улучшение качества питания и контроль ожирения как способ предотвращения возра