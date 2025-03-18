Охранник российского дома творчества полгода насиловал сестер-близняшек

Ura.ru: На Урале охранник дома творчества полгода насиловал сестер-близняшек

В Екатеринбурге задержали охранника детского дома творчества, подозреваемого в изнасиловании двух сестер-близняшек. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, в полицию обратился отец девочек. Он заявил, что его дочки на протяжении полугода подвергаются действиям сексуального характера со стороны охранника дома творчества.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Ему грозит пожизненный срок.

Уточняется, что ранее мужчина уже был судим за изнасилование, побои и причинение тяжкого вреда здоровью. Суд поместил его под стражу.

Ранее Вологодский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы 45-летнего местного жителя, развращавшего падчерицу с пяти лет.