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13:51, 18 марта 2025Силовые структуры

Охранник выстрелил в лицо пытавшемуся пройти в ночной клуб россиянину

На Кубани выстрелившему в лицо посетителя клуба охраннику грозит 7 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На Кубани 20-летнему охраннику ночного клуба грозит срок за то, что он выстрелил в лицо пытавшемуся пройти в заведение мужчине. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, ЧП произошло у клуба, расположенного на Красноармейской улице. Пострадавший пытался попасть внутрь, однако охранник заведения помешал ему, потому что решил, что мужчина пьян. Между ними завязалась потасовка. К сотруднику клуба подключились друзья. В результате потерпевший распылил газовый баллончик, в ответ его повалили на землю, избили и ранили из аэрозольного пистолета. В итоге мужчина получил ушибы и ожог глаз. Прибывшие на место правоохранители опросили всех участников потасовки.

В отношении охранника клуба возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области охранник обезвредил вооруженного мужчину в кафе.

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