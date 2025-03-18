Осужденному за надругательства над ребенком экс-силовику смягчили наказание

В Екатеринбурге суд смягчил наказание экс-полицейскому за насилие над мальчиком

Свердловский областной суд смягчил наказание бывшему полицейскому, осужденному за надругательства над шестилетним сыном друзей. Об этом сообщает URA.RU.

В суде уточнили, что основное наказание не изменилось, однако был убран запрет на посещение массовых мероприятий и общественных мест. 11 декабря 2024 года бывшего силовика приговорили к 12 годам лишения свободы.

В 2022 году пострадавший рассказал родителям, что осужденный трогал его за половой член. После этого они сразу же обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении в августе 2024 года сексуального насилия над семилетней девочкой был задержан 41-летний музыкант.