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08:05, 18 марта 2025Силовые структуры

Осужденному за надругательства над ребенком экс-силовику смягчили наказание

В Екатеринбурге суд смягчил наказание экс-полицейскому за насилие над мальчиком
Варвара Митина (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Свердловский областной суд смягчил наказание бывшему полицейскому, осужденному за надругательства над шестилетним сыном друзей. Об этом сообщает URA.RU.

В суде уточнили, что основное наказание не изменилось, однако был убран запрет на посещение массовых мероприятий и общественных мест. 11 декабря 2024 года бывшего силовика приговорили к 12 годам лишения свободы.

В 2022 году пострадавший рассказал родителям, что осужденный трогал его за половой член. После этого они сразу же обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге по подозрению в совершении в августе 2024 года сексуального насилия над семилетней девочкой был задержан 41-летний музыкант.

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