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17:30, 18 марта 2025Из жизни

Пара нашла клад с золотом и серебром XV века

В Великобритании кладоискатели нашли 35 монет из серебра и золота
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Crown Office and Procurator Fiscal Service

В Великобритании пара кладоискателей нашла клад золотых и серебряных монет, спрятанный 600 лет назад. Об этом сообщает издание Livescience.

Кит Янг и Лиза Стивенсон прочесывали с металлоискателями поле недалеко от шотландского села Капперклю и наткнулись на 30 монет, датируемых XV веком. Место находки изучили археологи и пришли к выводу, что клад, вероятнее всего, закопали в период с 1460 по 1465 год. Им удалось найти рядом еще пять монет, которые не заметили Янг и Стивенсон.

Необычность клада в том, что в нем есть и английские, и шотландские монеты. В частности, среди находок оказались английские гроуты, которые чеканились из серебра при королях Генрихе V (1413-1422) и Эдуарде IV (1461-1483), а также шотландские деми и полудеми времен Якова I (1406-1437) и Якова II (1437-1460).

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Гроут представлял собой крупную монету номиналом четыре пенса. Деми делались из золота и стоили вдвое меньше английского золотого нобля. Именно с этим связано их название, происходящее от французского слова démier — «половина».

Ранее сообщалось, что в Нидерландах археологи обнаружили три древних клада с так называемыми деньгами дьявола. В тайниках язычников нашли монеты и украшения.

Вот это да!
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