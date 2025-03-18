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15:31, 18 марта 2025Бывший СССР

Почти треть украинцев оказалась разочарована властью

КМИС: Около 32 процентов украинцев разочарованы властью страны
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Около 32 процентов опрошенных украинцев испытывают разочарование в нынешней власти. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает «Интерфакс-Украина».

Респондентам был зачитан перечень из 12 чувств к правительству, из которых нужно было выбрать до трех ответов. Опрос показал, что около 28 процентов испытывают надежду, 17 процентов чувствуют стыд, 16 процентов — злость, 15 процентов — сочувствие, 13 процентов — гордость, 11 процентов — ненависть. Меньше всего украинцы говорили о страхе, благодарности, равнодушии, смехе и симпатии.

Среди тех, кто не доверяет президенту страны Владимиру Зеленскому, 55 процентов заявили о разочаровании и 35 процентов — о злости. Те, кто доверяет главе государства, говорят о разных эмоциях — 41 процент говорит о надежде, 22 процента о сочувствии, 19 процентов о гордости, но каждый пятый (21 процент) говорит и о разочаровании. Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий сделал вывод, что большинство украинцев солидарны в желании увидеть во власти что-то новое, но также солидарны в том, что выборы главы государства должны пройти только после окончания конфликта.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский раскритиковал опрос с высокими рейтингами Зеленского. Он объяснил, что в восточных регионах из-за бушующего конфликта Зеленского «ненавидят смертной ненавистью».

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