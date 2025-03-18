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13:45, 18 марта 2025Бывший СССР

Порошенко призвал остановить потери людей и территории

Порошенко: Украина должна перестать терять людей и территорию
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина должна перестать терять своих людей и свою территорию. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью Bild.

«Мое послание таково: мы должны немедленно прекратить терять людей и немедленно прекратить терять территорию. И мы должны немедленно прекратить тратить время», — сказал он. Порошенко также указал на то, что украинская армия находится под давлением, особенно в Курской области.

Пятый президент Украины добавил, что нужно забыть про наступление Вооруженных сил Украины и призвал остановить Российскую армию.

Ранее в Киеве арестовали экс-замначальника охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко Вадима Чучковского. Ему вменяют подозрениее в получении чемоданов с «деньгами на выборы» из Москвы.

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