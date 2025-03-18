Порошенко: Украина должна перестать терять людей и территорию

Украина должна перестать терять своих людей и свою территорию. Об этом заявил бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интервью Bild.

«Мое послание таково: мы должны немедленно прекратить терять людей и немедленно прекратить терять территорию. И мы должны немедленно прекратить тратить время», — сказал он. Порошенко также указал на то, что украинская армия находится под давлением, особенно в Курской области.

Пятый президент Украины добавил, что нужно забыть про наступление Вооруженных сил Украины и призвал остановить Российскую армию.

Ранее в Киеве арестовали экс-замначальника охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко Вадима Чучковского. Ему вменяют подозрениее в получении чемоданов с «деньгами на выборы» из Москвы.