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19:40, 18 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли последствия для ВСУ из-за преступлений против мирного населения

Депутат Швыткин: Преступления ВСУ против населения не должны пройти бесследно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения не должны пройти бесследно, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Последствия для Киева депутат раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Следственный комитет абсолютно правильно действует, возбуждая уголовные дела, устанавливая личности и проводя следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. В рамках возбужденных уголовных дел в случае задержания, взятия в плен будут приняты соответствующие меры: передача в суд, осуждение и так далее. Необходимость возбуждения уголовных дел абсолютно обоснована», — сказал Швыткин.

Преступления, которые совершены этим режимом, не должны пройти бесследно. Они все должны понести суровое наказание

Юрий Швыткинзаместитель председателя комитета Госдумы по обороне

Также депутат заявил, что материалы Следственного комитета России следует передать в соответствующий Международный суд.

Ранее Следственный комитет России (СКР) выявил еще две расправы над женщинами военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. По данным следствия, в августе 2024 года украинские военные, которые незаконно вторглись на территорию Курской области, прицельно обстреляли два автомобиля с мирными жителями. В этих машинах находились семьи, пытавшиеся эвакуироваться из села Куриловка. В результате их действий беременная женщина получила ранения, несовместимые с жизнью.

Также установлен факт расправы в феврале еще над одной женщиной в селе Погребки. Украинские боевики обнаружили в подвале одного из домов пожилую семейную пару и бросили туда гранату, они получили ранения. Затем расправились с женщиной в присутствии мужа.

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