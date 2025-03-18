Преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирного населения не должны пройти бесследно, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Последствия для Киева депутат раскрыл в беседе с «Лентой.ру».
«Следственный комитет абсолютно правильно действует, возбуждая уголовные дела, устанавливая личности и проводя следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. В рамках возбужденных уголовных дел в случае задержания, взятия в плен будут приняты соответствующие меры: передача в суд, осуждение и так далее. Необходимость возбуждения уголовных дел абсолютно обоснована», — сказал Швыткин.
Преступления, которые совершены этим режимом, не должны пройти бесследно. Они все должны понести суровое наказание
Также депутат заявил, что материалы Следственного комитета России следует передать в соответствующий Международный суд.
Ранее Следственный комитет России (СКР) выявил еще две расправы над женщинами военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Суджанском районе Курской области. По данным следствия, в августе 2024 года украинские военные, которые незаконно вторглись на территорию Курской области, прицельно обстреляли два автомобиля с мирными жителями. В этих машинах находились семьи, пытавшиеся эвакуироваться из села Куриловка. В результате их действий беременная женщина получила ранения, несовместимые с жизнью.
Также установлен факт расправы в феврале еще над одной женщиной в селе Погребки. Украинские боевики обнаружили в подвале одного из домов пожилую семейную пару и бросили туда гранату, они получили ранения. Затем расправились с женщиной в присутствии мужа.