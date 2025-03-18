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20:29, 18 марта 2025Мир

Путин выразил мнение по инициативе Трампа о безопасности судов в Черном море

Путин конструктивно оценил идею Трампа о безопасности судов в Черном море
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин конструктивно оценил идею своего американского коллеги Дональда Трампа о безопасности судов в Черном море. Об этом сообщается в пресс-релизе по итогу телефонного разговора двух президентов на сайте Кремля.

«Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности», — сообщает Кремль. Других подробностей по этой инициативе по итогу разговора Путина и Трампа не приводится.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев согласен на полное прекращение огня и отказывается от своего прежнего предложения о перемирии на море и в воздухе. Речь идет об остановке боевых действий по всей линии фронта, а не только об остановке ракетных и дроновых атак, в том числе в Черном море.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф также заявил, что в рамках контактов по Украине обсуждается потенциальная договоренность о Черном море. «Доступ к портам — потенциальная договоренность о Черном море», — заявил он.

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