Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:44, 18 марта 2025Силовые структуры

Пятерых россиян арестовали по делу о некачественных противогазах на 238 миллиона рублей

В Петербурге 5 россиян арестовали по делу о хищении 238 млн на противогазах
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте пятерых подозреваемых в хищении 238,2 миллиона рублей, выделенных из госбюджета на поставку противогазов. Об этом во вторник, 18 марта, сообщает РБК.

По решению суда, в СИЗО отправили начальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Олега Сайфулина, гендиректора «Таганай АВМ» Василия Ажойчика, его заместителя Сергея Зиновьева, а также фактических руководителей «Каскада» Виталия Маркова и Олега Дмитриева.

По данным следствия, подконтрольное Сайфулину ведомство с сентября 2023-го по октябрь 2024-го договорилось с несколькими частными компаниями о покупке противогазов, которые на деле были некачественными. Всем участникам схемы было об этом хорошо известно, но компаниям все равно перечислили деньги.

Ранее сообщалось, что в российском регионе в отношении 41 человека возбудили дело о хищении 2,8 миллиарда рублей

    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные накрыли группу штурмовиков ВСУ под Красноармейском. Это оказался женский десант

    Складной iPhone окажется дороже самого мощного компьютера Apple

    В российском регионе возобновилось рассмотрение дела экс-лидера ОПГ о заказной расправе

    Священник получил ранение при эвакуации из Суджи

    В Киеве рассказали о возможной замене Сырского после провала ВСУ в Курской области

    Пятерых россиян арестовали по делу о некачественных противогазах на 238 миллиона рублей

    Популярная ведущая в прозрачном топе и микрошортах появилась на футбольном поле

    Российские туристы массово заразились ротавирусом на одном из курортов Египта

    Росту цен в России предсказали «неизбежное снижение»

    Россиянам пообещали Coca-Cola от зарегистрированной в Южной Осетии компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше