Пятерых россиян арестовали по делу о некачественных противогазах на 238 миллиона рублей

В Петербурге 5 россиян арестовали по делу о хищении 238 млн на противогазах

В Санкт-Петербурге суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте пятерых подозреваемых в хищении 238,2 миллиона рублей, выделенных из госбюджета на поставку противогазов. Об этом во вторник, 18 марта, сообщает РБК.

По решению суда, в СИЗО отправили начальника управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области Олега Сайфулина, гендиректора «Таганай АВМ» Василия Ажойчика, его заместителя Сергея Зиновьева, а также фактических руководителей «Каскада» Виталия Маркова и Олега Дмитриева.

По данным следствия, подконтрольное Сайфулину ведомство с сентября 2023-го по октябрь 2024-го договорилось с несколькими частными компаниями о покупке противогазов, которые на деле были некачественными. Всем участникам схемы было об этом хорошо известно, но компаниям все равно перечислили деньги.

Ранее сообщалось, что в российском регионе в отношении 41 человека возбудили дело о хищении 2,8 миллиарда рублей