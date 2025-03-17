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19:20, 17 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе в отношении 41 человека возбудили дело о хищении 2,8 миллиарда рублей

На Ставрополье против 41 человека возбудили дело о хищении 2,8 млрд рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

На Ставрополье в отношении 41 человека возбудили дело о хищении 2,8 миллиарда рублей, выделенных на развитие электрических сетей Северного Кавказа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Уголовное дело расследуется по частям 1, 2 и 3 статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)»). Среди подозреваемых — бывший глава крупнейшей энергораспределительной организаций Северного Кавказа и представители электросетей Дагестана и коммерческих компаний.

По данным правоохранителей, преступное сообщество функционировало с 2012 по 2021 год для того, чтобы заниматься хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Эти деньги были выделены государством на реализацию комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Дагестана.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области завели дело о хищении миллиарда рублей бюджетных средств.

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