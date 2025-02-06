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12:14, 6 февраля 2025Силовые структуры

В российском регионе возбудили уголовные дела о хищении миллиарда рублей бюджетных средств

В Челябинской области завели дела о хищении миллиарда рублей бюджетных средств
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Челябинской области завели дело о хищении миллиарда рублей бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в одном из банков Снежинска работает ревизионная комиссия. Ранее сотрудники Следственного комитета и ФСБ изъяли документы в головном офисе банка, провели допросы и обыски у руководящего состава банка. Заведено дело о хищении бюджетных средств в размере более миллиарда рублей, выделенных на поддержку многодетных семей. Продолжаются следственные и оперативно-разыскные мероприятия.

Основным акционером банка является один из бывших вице-губернаторов области, дети которого живут не в России. В правоохранительных органах сообщили, что он также ранее был замешан в сомнительном банкротстве нескольких ключевых промышленных предприятий региона.

Ранее сообщалось, что похитившую более 139 миллионов рублей у россиян кибермошенницу осудили.

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