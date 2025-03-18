Расчет «Искандера» ударил по военным ВСУ в Сумской области

Минобороны: Расчет «Искандера» ударил по военным ВСУ в Сумской области

Расчет комплекса «Искандер» нанес удар по военным 144-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Лосевки в Сумской области, сообщили в Telegram-канале Минобороны.

Там уточнили, что удар нанесли «по району сосредоточения живой силы и техники». Ведомство сопроводило публикацию видеозаписью и подписью «испепеляющая мощь "Искандера"».

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров назвал поражения ВСУ на оккупированных территориях Курской области плановой передислокацией. По его словам, украинские войска продолжают вести «активные оборонительные действия» на оккупированных территориях и пытаются сдержать продвижение ВС России в Сумской области.