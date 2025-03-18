Рэперу VACIO заблокировали последние счета в России

Рэперу VACIO заблокировали счета в России из-за долгов по ЖКХ и кредитам

Рэперу VACIO (настоящее имя — Николай Васильев) заблокировали последние банковские счета в России из-за долгов по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) и кредитным картам. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Васильев взял в долг у банков 200 тысяч рублей 14 мая 2024 года — за день до назначенного визита в военкомат и перед выездом из страны. Помимо этого, за время его отсутствия в России накопился долг за коммуналку в размере 50 тысяч рублей. Сейчас артиста разыскивают приставы Екатеринбурга.

Директор лейбла Rocket Records Юрия Киселева рассказала, что Васильев также должен заплатить за юридическую помощь, которой воспользовался после участия в скандальной «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. Рэпер появился на мероприятии полностью обнаженным, прикрыв половой орган носком.

Ранее директор певицы Наташи Королевой опровергла слухи о долгах артистки за коммуналку. По ее словам, информация о задолженности появилась в результате сбоя в управляющей компании.