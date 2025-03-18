Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:27, 18 марта 2025Экономика

Рэперу VACIO заблокировали последние счета в России

Рэперу VACIO заблокировали счета в России из-за долгов по ЖКХ и кредитам
Александра Качан (Редактор)

Кадр: VACÍO / YouTube

Рэперу VACIO (настоящее имя — Николай Васильев) заблокировали последние банковские счета в России из-за долгов по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) и кредитным картам. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Васильев взял в долг у банков 200 тысяч рублей 14 мая 2024 года — за день до назначенного визита в военкомат и перед выездом из страны. Помимо этого, за время его отсутствия в России накопился долг за коммуналку в размере 50 тысяч рублей. Сейчас артиста разыскивают приставы Екатеринбурга.

Директор лейбла Rocket Records Юрия Киселева рассказала, что Васильев также должен заплатить за юридическую помощь, которой воспользовался после участия в скандальной «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. Рэпер появился на мероприятии полностью обнаженным, прикрыв половой орган носком.

Ранее директор певицы Наташи Королевой опровергла слухи о долгах артистки за коммуналку. По ее словам, информация о задолженности появилась в результате сбоя в управляющей компании.

    Обсудить
    Последние новости

    «Европа дрожит». Все подробности разговора Путина и Трампа, который состоится через несколько часов

    Следователь начал проверку после падения стены на рабочего на российской киностудии

    Дерматолог раскрыл золотое правило лечения прыщей

    В Сербии оценили предстоящий разговор Путина и Трампа

    Почти треть украинцев оказалась разочарована властью

    Антон Миранчук заскучал в Швейцарии

    В России предупредили о разорении нефтеперерабатывающих заводов

    Раскрыто состояние Виторгана после операции

    Российский губернатор сообщил об отставке

    Мужчина не смог съесть сэндвич и узнал о смертельной болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше