Директор Королевой прокомментировала слухи о долгах певицы

Директор Королевой опровергла слухи о долгах певицы за ЖКУ

У певицы Наташи Королевой нет задолженностей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Слухи опровергла концертный директор артистки Марина Наринская в беседе с «360».

По словам представительницы Королевой, информация о долгах появилась из-за сбоя в управляющей компании. «Они (УК — прим. «Ленты.ру») уже принесли свои извинения и попросили убрать все эти данные», — заявила Наринская.

Прежде сообщалось, что Королева должна коммунальщикам 138 тысяч рублей. Речь шла о долгах за столичные квартиры на Новом Арбате, Мосфильмовской улице и в районе Раменки.

Ранее стало известно, что жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова закрыла часть долга за ЖКУ за элитную квартиру в Москве. Она выплатила 128 тысяч из 314 тысячи рублей.