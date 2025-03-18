Россиянин попытался перепрыгнуть через расщелину в скале на Байкале и не выжил

МЧС: Турист сорвался с 30-метровой скалы на Байкале и не выжил

Российский турист сорвался со скалы на озере Байкал и не выжил. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

По данным ведомства, двое молодых людей и девушка гуляли по скальнику Витязь на Ольхинском плато и делали фотографии. В какой-то момент 21-летний турист попытался перепрыгнуть через узкую расщелину в скале, но поскользнулся и упал с 30 метров.

В МЧС предупредили, что в межсезонье снег подтаивает и покрывает все ледяной коркой, из-за чего прогулки становятся опаснее. Спасатели также напомнили, что экипировку и снаряжение нужно брать даже в однодневные походы. Кроме того, маршруты важно регистрировать в МЧС.

Ранее группа туристов попала под мощную лавину в горах Армении. Восемь человек смогли выбраться из-под снега самостоятельно, а один пропал без вести.